Medi TV se adentra en la Feria Agrícola de Nules y en el Regreso a la Ciudad 2025 de Castelló

Este sábado, Medi TV traslada su emisión por unas horas a la Feria Agrícola y Ramadera de Nules con la presentadora Claudia Arrufat al frente, quien entrevistará a Cèsar Estañol, concejal de Agricultura, y a David García, alcalde de la localidad, para analizar el papel de la feria como motor del sector y repasar la programación especial del certamen. El programa estrella de la televisión de Mediterráneo, La Panderola, ofrecerá la cobertura a partir de las 20.30 h, con redifusión a las 22.00 en la pantalla de Medi TV.

La Feria Agrícola y Ramadera de Nules celebra este año su 78ª edición, consolidada como una de las más importantes de la Comunitat Valenciana y referente para agricultores y profesionales del sector citrícola. La muestra, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico, se celebra del 18 al 21 de septiembre con una superficie expositiva de más de 35.000 metros cuadrados, donde se congregan cerca de 350 expositores y se espera la visita de más de 40.000 personas. Este año destaca la ampliación de la zona ganadera, con 20 corrales y exposiciones de animales y carruajes, además del Racó Gastronòmic, con catas y degustaciones, y el Racó del Llaurador, espacio dedicado a ponencias y debates sobre actualidad agrícola.

Por otro lado, Medi TV presenta a las 20.30 un reportaje sobre Regreso a la Ciudad 2025, que convierte a Castelló en un escenario internacional durante las dos últimas semanas de septiembre. Con 38 espectáculos y 24 compañías de hasta 11 nacionalidades. La programación incluye dos grandes festivales: Clot i Fava, dedicado a los payasos y trotamons (del 19 al 21 de septiembre), y MUT!, Festival Internacional de Artes Escénicas sin Texto (del 26 al 28).

Estos eventos buscan repetir el éxito de la edición anterior, que reunió a más de 35.000 espectadores, llenando la ciudad de arte y diversión para todos.