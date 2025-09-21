Programa especial de ‘La Panderola’ desde Figueroles en plenas fiestas

Medi TV ofrece hoy, a partir de las 20.00 horas, una edición especial de La Panderola dedicada a las fiestas de Figueroles. El programa, que contará con una redifusión a las 23.30, se trasladará hasta el municipio de castellonense para contagiar el ambiente festivo y compartir entrevistas con protagonistas destacados de la celebración.

El alcalde, Óscar Escrig, abrirá esta entrega especial junto al concejal de Cultura, David Bellés, y Katia Palanques, quienes repasarán las tradiciones locales y la forma en la que la juventud vive intensamente las fiestas. También participarán Trini Vilar y Eva Herrando, en representación de la asociación de Ames de Casa.

El espacio recordará, además, momentos históricos con la presencia de Lucía Gil, dama en el 70 aniversario, y de Chelo Miralles, reina de Figueroles en 1976. Desde la Associació de Jóvens, Neus Porcar y Ángela Cámara darán voz al gran papel que tienen las nuevas generaciones en las celebraciones del pueblo.

El programa se completará con la participación de Sergio Bellés y Ferran Nicolàs, presentadores del acto central de fiestas.

Con este especial, La Panderola refuerza su vínculo con la actualidad cultural y festiva de los pueblos de la provincia de Castellón, mostrando desde Figueroles la riqueza de sus tradiciones y el espíritu de convivencia de sus vecinos.

Más parrilla

En Medi TV, la programación comienza a las 9.00 con un nuevo capítulo de Entre tu amor y mi amor , episodio 47. A mediodía, a las 14.00 y a las 18.00, emitirán el Boletín informativo junto con el espacio deportivo Mediesports, presentado por Pablo Casado, seguido por una nueva entrega de Mediesports CD Castellón y las novedades en clave albinegra tras la última victoria. Finalmente, a las 2.35, turno de nuevo del Boletín informativo para cerrar la jornada.