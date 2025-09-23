Cultura y moda, entre los temas destacados en la ‘La Panderola’

Los asuntos más destacados que suceden en la provincia tienen un día más cabida en La Panderola (20.00 horas, con redifusión a las 23.30). Con Loles García al frente, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, el magacín de referencia de la televisión del periódico Mediterráneo tratará temas de actualidad, entre los que destaca la presentación de la nueva temporada de la Sala San Miguel de Castelló. Para hablar de ello, un equipo del programa se desplaza al edificio de la calle Enmedio para hablar con Alfredo Llopico, gestor Cultural de la Fundació Caixa Castelló, quien comentará en qué consistirá la Noche de San Miguel, una de las novedades de este año.

La moda también será protagonista con una entrevista a Javier Gimeno, gerente de la tienda que lleva el mismo nombre, y quien dará a conocer los detalles sobre el desfile que tiene preparado para este jueves a partir de las 19.00, una cita que espera congregar a un buen número de personas.

‘Jaque mate’

El miércoles es día de ajedrez en Medi TV. La televisión del periódico Mediterráneo ofrece una nueva entrega de Jaque mate (19.30, con repetición a las 23.00), el programa en el que Dani Vaquer, miembro de la Escuela Ajedrez Castellón, ayuda a los telespectadores a mejorar en este deporte, explicando tanto algunas de las jugadas básicas como otras de más dificultad. No obstante, el espacio es para todos los niveles y está adaptado tanto a principiantes como a expertos en esta práctica.

Otra de las apuestas de la cadena es la emisión del pleno de la Diputación que tuvo lugar este martes y que podrá verse a las 11.30. A continuación, será el turno de la reemisión de la última entrega de Coneix el port de Castelló (13.00), con Accions socials en Port Castelló.