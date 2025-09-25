Onda y Albocàsser muestran sus reivindicaciones en ‘La Panderola’

La Panderola, el programa más viajero de Medi TV, hará este jueves parada en dos localidades de la provincia para hablar con sus respectivas alcaldesas. Así, el magacín presentado por Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, estará en Onda y Albocàsser para conocer de boca de sus primeras edilas las reivindicaciones para mejorar la vida de sus vecinos.

La directora del espacio charlará con Carmina Ballester, que hará también un balance tras superar el ecuador de la legislatura. La munícipe de Onda comentará de igual modo los proyectos que tiene previsto ejecutar en los próximos años. Por su parte, Isabel Albalat explicará la necesidad de reformar la escuela de Albocàsser, que ya tiene 60 años. Además, analizará la VII Trobada de Dances del Maestrat que tendrá lugar este próximo sábado en la localidad.

La nueva entrega de La Panderola será a las 20.00 horas (repetición a las 23.30), pero con anterioridad (a las 9.30 y a las 16.00) podrá verse el programa del miércoles, en el que los protagonistas fueron Alfredo Llopico, gestor Cultural de la Fundació Caixa Castelló; y el modisto Javier Gimeno, que esta tarde lleva a cabo un desfile de moda.

Otra de las apuestas de la televisión del periódico Mediterráneo es el pódcast titulado Listen 2 Inspire (19.00), un programa innovador presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago, en el que dan a conocer la vida de una o varias personas. En esta ocasión, las protagonistas serán María Pérez-Perruca y Núria Colomer, fundadoras de la marca de ropa Voladora.

Entre las redifusiones destaca Juntos hablamos de alimentación saludable (13.30), en el que Loles García muestra sus conocimientos culinarios para elaborar una receta sana y fácil de hacer, en esta ocasión mejillones en escabeche.

A las 11.00 y en directo, los telespectadores podrán seguir la evolución del pleno ordinario del Ayuntamiento de Castelló.