El Villarreal CF y Javier Gimeno comparten espacio en Medi TV

Medi TV ofrece este viernes una parrilla muy especial con tres citas destacadas para la provincia y el deporte.

A las 16.00 horas emitirá el reportaje Albor de Festa, un espectacular desfile de moda obra del diseñador Javier Gimeno. Esta propuesta muestra la esencia creativa y festiva de la moda valenciana, con prendas que reflejan tradición y vanguardia en perfecta armonía. Un evento dónde la presentadora Claudia Arrufat entrevistará al mismo Javi Gimeno, a la alcaldesa Begoña Carrasco, a Alberto Vidal concejal de comercio y a Noelia Selma, concejala de Fiestas, entre otros personajes. La segunda de las citas del día es, a las 18.30, una entrevista exclusiva con Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF. En este espacio, el técnico analiza la situación actual del equipo, aborda la coyuntura de las lesiones, comenta sobre los jugadores más polémicos y comparte su visión personal y profesional de futuro. Una entrevista imprescindible para los seguidores del club amarillo, que podrán ver una redifusión a las 23.00.

Por último, a las 20.00, se hará una cobertura en directo por el Día Oficial de la Provincia de Castelló 2025, que se celebra en Aín. En esta celebración, el periódico Mediterráneo será galardonado con la medalla provincial, reconocimiento a su compromiso con la sociedad castellonense.