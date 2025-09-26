‘Regreso a la ciudad’ y ‘Revista de sociedad’, las apuestas de Medi TV
ANNA BALAGUER
Medi TV presenta este sábado a las 16.00 horas el reportaje
, con especial atención al espectáculo llevado a cabo por Copenhague. Las presentadoras Sandra Segarra y Claudia Arrufat conversarán con la concejala de Cultura, María España, entre otros invitados destacados a la cita. Esta emisión tendrá una repetición a las 20.30.
Por otro lado, a las 19.30 se lanzará en la televisión de Mediterráneo un nuevo capítulo de
. En esta entrega se aborda el trabajo de la Asociación Española Mutación Gen IQSEC2, que visibiliza un trastorno raro que afecta a solo 208 personas en el mundo y provoca discapacidad intelectual severa y epilepsia resistente. Además, el programa cubrirá la fiesta de inicio de la temporada 2025-2026 en el Palau Alameda, una elegante gala con más de 600 invitados.
La revista también incluye un análisis del CEO de AIG Excellence, Javier Argente, quien hablará sobre la evolución de la mentalidad hacia la vivienda, que cada vez se ve más como inversión. Finalmente, la coach Raquel Casasús ofrecerá una intervención sobre comunicación positiva, brindando herramientas prácticas para mejorar la interacción en el ámbito familiar, laboral y social.
