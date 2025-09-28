El ‘prime time’ de Medi TV para el Día Oficial de la Provincia de Castelló 2025

Medi TV integra en su parrilla de hoy una programación muy especial para conmemorar el Día Oficial de la Provincia de Castelló 2025, un evento que resalta la esencia y el talento de Castellón a través de distintas entrevistas exclusivas y varios testimonios de figuras claves de la provincia.

A las 20.00 horas, la televisión de Mediterráneo ofrecerá una entrega especial sobre el Día de la Provincia, donde las presentadoras de Medi TV Sandra Segarra y Claudia Arrufat darán a conocer los personajes que fueron galardonados: Ainhoa Moll, directora editorial de Prensa Ibérica; Eloy Moreno, escritor; Juana Crespo, ginecóloga; Maricarmen Molés, del Colegio Oficial de Psicología; y Kiko García, director técnico de la Vuelta a España. También participarán figuras relevantes como la alcaldesa de Aín, Ainhoa Buigues, y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

Esta programación tan especial para los castellonenses se emitirá de nuevo al final del día (23.30), reiterando la importancia con la que la televisión de Mediterráneo pone en valor esta conmemoración en la que se reconoce la diversidad, el compromiso social y el espíritu colaborativo que unen a los 135 municipios de la provincia.