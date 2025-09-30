Música y fotografía son las apuestas del día en el magacín ‘La Panderola’

La Panderola (20.00 horas, con redifusión a las 23.30) apuesta por la música y la fotografía en el programa de este miércoles. Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, serán las encargadas de llevar las riendas del magacín, en el que los platos fuertes serán las entrevistas a Pau Sancho, cantante de Trobadorets, y a la fotógrafa Kmy Ros.

El primero de ellos estará en el programa con motivo de los 15 años del grupo, que este domingo, a las 12.00, ofrece un concierto de aniversario en la sala sinfónica del Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Una trayectoria musical que ha estado marcada por la gran cantidad de actuaciones que han realizado para los niños, puesto que son un referente indiscutible de la música familiar e infantil.

Por su parte, Kmy Ros, fotógrafa del periódico Mediterráneo explicará a los telespectadores de Medi TV en qué consiste la exposición que tiene en estos momentos en Benicàssim, inaugurada el 11 de septiembre y que estará abierta al público hasta el próximo 26 de octubre en la Sala Escena del Teatre Municipal Francesc Tàrrega. El horario para visitar la muestra, que tiene como título Ecos de Benicàssim, es de jueves a domingo, de 17.00 a 20.00 horas.

‘Jaque mate’

El miércoles es día de ajedrez en Medi TV. La televisión del periódico Mediterráneo ofrece una nueva entrega de Jaque mate (19.00, con repetición a las 23.00), el programa en el que Dani Vaquer, miembro de la Escuela Ajedrez Castellón, ayuda a los telespectadores a mejorar en este deporte.

Otro espacio destacado es Medi al día (14.00), nombre que adquiere desde ahora el Boletín informativo. Habrá dos repeticiones, previstas a las 18.40 y 22.40.