La última hora del Castellón-Sporting, en ‘Mediesports’

Tras dos victorias consecutivas a domicilio (ante la Cultural Leonesa y el Leganés), el CD Castellón persigue su tercer triunfo de la temporada en Segunda División, lo que le permitiría asentarse en la zona tranquila de la clasificación. Para ello deberá vencer el domingo al Sporting de Gijón en el SkyFi Castalia, en lo que será el estreno en el banquillo de Pablo Hernández como local. Y la última hora del partido podrán conocerla los telespectadores de Medi TV en Mediesports, el espacio conducido por Pablo Casado y que llegará a las 18.25 horas (repetición a las 23.00). El presentador analizará cómo llega el equipo y las bajas que tendrá el técnico para afrontar el choque.

También habrá una versión reducida del programa dentro de Medi al día (14.00, con redifusión a las 18.00), en la que se incluye información del Villarreal CF, de la mano de Javi Mata. El Submarino, tras el empate ante la Juventus en Champions League, visita este sábado el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid.

La Panderola, cómo no, tendrá su hueco, en esta ocasión con lo mejor de la semana. Al igual que cada viernes, el espacio que presenta Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, ofrece las mejores entrevistas y reportajes. Uno de los más destacados fue la inauguración del Centro de Innovación Educativa y Tecnologías Digitales (CIETD) en la UJI. Será a las 20.00 y a las 23.30.

Entre las reemisiones destaca el pódcast Listen 2 Inspire, con la entrevista al fisioterapeuta Álex Vallés (19.00), mientras que a las 9.00 (y a las 15.00) será el turno de Entre tu amor y mi amor.