‘La Panderola’ vive toda la fiesta del Día de las Paellas de Orpesa

La Panderola de Medi TV está de fiesta. Y es que el magacín de la televisión de Mediterráneo se trasladó este lunes a Orpesa para grabar un completo especial sobre el Día de las Paellas en sus celebraciones dedicadas a la Virgen de la Paciencia, que los telespectadores podrán ver este martes desde las 20.00 horas (redifusión a las 23.30).

En este reportaje intervendrán las reinas mayor e infantil de las fiestas de Orpesa, Noa Barreda Martos y Martina Pulido Molinero, respectivamente, así como el alcalde, Rafael Albert; la vicealcaldesa, Araceli de Moya, y el concejal de Fiestas, David Juárez.

La programación de Medi TV para este martes llega cargada de estrenos, como una nueva entrega del programa de Consum Juntos hablamos de alimentación saludable, en el que desde las 13.30 Loles García dará todas las claves para sacarle el máximo partido en la cocina a las manzanas.

Concierto

Otra cita ineludible tendrá lugar a las 21.35, con la emisión del concierto Directo al alma, con el que el grupo castellonense Jacaranda celebró sus 40 años sobre los escenarios. El recital tuvo lugar el 19 de octubre del pasado 2024 en la plaza Mayor de Castelló, organizado por el Ayuntamiento de la capital de la Plana, y reunió a más de 2.000 personas. Para la ocasión, se contó como artistas invitados con Serafín Zubiri, Nacho Mañó de Presuntos Implicados y Gisela Renés, además de Pancho Delgado del trío Alma de Bolero de Tenerife, y Alejandro Correa, llegado desde México. Todos ellos contribuyeron a dejar un recuerdo imborrable en el público.