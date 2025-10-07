‘La Panderola’ ofrece lo mejor de la jornada con José Carlos Díez

Quienes no pudieron presenciar este martes la jornada empresarial que tuvo lugar en Orenes Gran Casino del Grau de Castelló, con la participación del reconocido economista José Carlos Díez, tienen este miércoles una oportunidad perfecta para estar al tanto de todo lo que se dijo allí. El magacín La Panderola de Medi TV vuelve a su cita diaria a las 20.00 horas (redifusión a las 23.30) e incluirá un amplio reportaje sobre el evento organizado por el periódico Mediterráneo en colaboración con PortCastelló, CaixaBank, bp y la CEV (Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana).

Las imágenes de las Jornadas Empresariales del Mediterráneo 2025 / Manolo Nebot

El programa ofrecerá entrevistas con el principal ponente, José Carlos Díez, así como con el director de Mediterráneo, Ángel Báez; el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, quien participó en el coloquio El puerto que queremos, y la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños.

José Carlos Díez, profesor de Macroeconomía y Finanzas, y colaborador de destacados medios como The Economist o Financial Times, analizó el panorama económico actual y dio claves para que las empresas puedan adaptarse y desarrollar nuevas oportunidades de negocio en un entorno cambiante.

Mesa redonda

La jornada también incluyó una mesa redonda, bajo el título Castellón frente a los desafíos económicos, en la que intervinieron Manuel García, director del puerto de Castellón; Carmelo Martínez, presidente de la CEV Castellón; Felipe Pulido, director comercial de Empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, y Vicente Mut, director financiero de bp en Castellón.

Pero no será este el único tema que abordará esta tarde La Panderola. El programa entrevistará además a la notaria Marta Peña, quien compartirá con los telespectadores interesantes cuestiones acerca de los derechos y obligaciones en el matrimonio, y a la presidenta de la Fundació Le Cadó, Elvira Monferrer. Esta última dará a conocer todos los detalles sobre la undécima edición de la marcha solidaria Un paseo por la vida, que esta asociación organiza cada año en Castelló con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama.

Este año la marcha tendrá lugar el 19 de octubre, coincidiendo con el 15º aniversario de la fundación y el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Las participantes realizarán un recorrido entre Rafalafena y el paseo Ribalta, y previamente, el 11 de octubre se realizará un ciclo de talleres bajo el título Cómo mejorar la comunicación con los demás y con nosotros mismos con la PNL.

La programación de este miércoles también incluye Medi al día a las 14.00.