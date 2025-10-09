Almassora protagoniza la programación del jueves en Medi TV
La jornada de los mayores, dentro de las fiestas patronales del Roser, centrará un reportaje especial dentro de la programación de este jueves
I. F.
Las fiestas de Almassora centrarán la programación de Medi TV para este jueves festivo en la Comunitat Valenciana. Así, a las 20.00 horas, se estrena un programa especial de La Panderola con un amplio reportaje sobre el Día del Mayor, dentro de las fiestas del Roser de Almassora.
Frente al micrófono, además de los protagonistas de esta jornada dedicada a las personas de más edad de la localidad, también se pondrán la alcaldesa, María Tormo y la reina de las fiestas, Sara Benet, junto a las componentes de su corte de honor.
De igual modo, participa en este especial el presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López, en un programa que busca transmitir todas las emociones de estos festejos al público.
Más programación
Pero, además de la cobertura de estas celebraciones patronales, la programación de Medi TV también ofrece otros espacios a sus televidentes. Así, a las 9.00 horas, la cadena estrena el capítulo número 60 de la telenovela Entre tu amor y mi amor, que se podrá ver de nuevo a las 15.00 horas.
También se estrenará la edición número 38 del podcast Listen 2 inspire en el que se entrevistará a David Fernández Carbonell. A esto se suman programas como El nostre mercat que se emitirá a las 13.00 horas
