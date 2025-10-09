‘Mediesports’ analiza cómo llega el Castellón al partido ante el Eibar

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, el deporte toma protagonismo en Medi TV. Y como cada viernes, la televisión del periódico Mediterráneo apuesta fuerte por Mediesports, que llegará a las casas de los telespectadores en su versión del CD Castellón. Será a las 18.30 horas (repetición a las 23.00) y durante media hora Pablo Casado analizará la actualidad del conjunto albinegro, que el domingo visita Ipurua para medirse al Eibar. Un encuentro en el que los pupilos de Pablo Hernández buscarán la cuarta victoria consecutiva y acercarse (y en el mejor de los casos situarse) en los puestos de play-off de ascenso a Primera División. Los orelluts están atravesando su mejor momento de la temporada y en el espacio analizarán este hecho y cómo llega la plantilla al partido.

Otro programa destacado de la parrilla es La Panderola, que en esta ocasión mostrará los mejores reportajes y entrevistas emitidos durante la semana. Será a las 20.00 (redifusión a las 23.30) cuando pueda verse esta versión del magacín de referencia de Medi TV, que además volverá a emitir el especial del Dia del Major de las fiestas en honor a la Mare de Déu del Roser (11.30 y 16.00). Una cita que tuvo lugar en la plaza Pere Cornell y que reunió a más de 1.100 personas en un ambiente festivo y de hermandad, en el que tuvo lugar un tributo a Isabel Pantoja.

La reemisión del pódcast Listen 2 Inspire, presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago será otra de las apuestas, con una entrevista a David Carbonell Fernández (19.00). Y no faltará un nuevo capítulo (el 61) de Entre tu amor y mi amor (9.00 y 15.00).