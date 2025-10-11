Medi TV recupera para sus seguidores los mejores programas de la semana

Llega el fin de semana y todo apunta a que la lluvia acompañará a las próximas jornadas. Por eso, ante la posibilidad de tener que quedarse en casa, Medi TV ofrece en la programación de este sábado la ocasión de recuperar algunos de los programas emitidos durante la semana.

Los telespectadores del canal televisivo de Mediterráneo podrán volver a ver una de las emisiones más destacadas de esta semana de La Panderola, el programa enseña de la cadena. Así, a partir de las 12.00, se podrá ver de nuevo el programa especial sobre el Día del Mayor que, esta semana, ha vivido Almassora con motivo de sus fiestas patronales del Roser.

Con la reina y la alcaldesa

En esta emisión, además de darle protagonismo a los más mayores de Almassora, también participan la alcaldesa de la localidad, María Tormo, y la reina de las fiestas, Sara Benet, acompañadas por la corte de honor. Además, el programa cuenta con declaraciones del presidente de la Junta Local de Fiestas, Santiago López, sobre estas celebraciones festivas.

Además, quienes estén interesados en recuperar los mejores momentos de La Panderola. Será una recopilación de lo emitido a lo largo de la semana en el magacín que se emitirá a las 1.45 horas.

Propuestas variadas

Durante toda la jornada, Medi TV brindará la ocasión de recuperar otros interesantes espacios que salieron a antena, a lo largo de la semana. Así, a las 9.00 y a las 15.00 horas, se podrán ver de nuevo los episodios 57, 58 y 59 de Entre tu amor y mi amor, tres de los capítulos emitidos en los últimos días.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas, será el turno el espacio Coneix el Port de Castelló que, en esta ocasión, se centra en la jornada empresarial de Mediterráneo. Esto será antes de Aventurístico, que empezará a las 16.30 horas y la emisión de una película, que arrancará a las 17.30 horas. También habrá más cine a las 21.30 horas.

Por su parte, a las 21.00 horas, la emisora dará la ocasión de recuperar un reportaje de Medi TV.