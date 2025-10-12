LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA
Medi TV apuesta por la reemisión de varios espacios de producción propia
Los telespectadores podrán disfrutar de nuevo de varias entregas de ‘La Panderola’, así como del programa ‘Coneix el port de Castelló’
M. S. N.
Medi TV aprovecha la jornada de este sábado para emitir la repetición de algunos de sus programas de producción propia, una práctica habitual los fines de semana que permite a los telespectadores ver los espacios en el caso de no haber podido hacerlo en su primera emisión o disfrutar de nuevo de ellos.
Y el plato fuerte será La Panderola, que llegará en dos versiones. A las 10.00 y 21.30 horas podrá verse el magacín que la televisión de Mediterráneo ofrece los viernes, con los mejores reportajes y entrevistas de toda la semana. A las 12.00 será el turno del especial del Dia del Major de las fiestas del Roser de Almassora. Frente al micrófono, además de los protagonistas de esta jornada dedicada a las personas de más edad de la localidad, también estarán la alcaldesa, María Tormo y la reina de las fiestas, Sara Benet, y las componentes de su corte de honor.
Otros programas de la parrilla serán La nostra agricultura (16.00), en el que Víctor Viciedo analiza la situación del campo; Coneix el port de Castelló (16.30), con el reportaje Accions socials en PortCastelló; o Juntos hablamos de alimentación saludable (00.00).
