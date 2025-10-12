‘La Panderola’ invita a conocer los tesoros patrimoniales de Segorbe

Comienza la semana y con ello regresa a Medi TV toda la actualidad en La Panderola, que de lunes a jueves ofrece un sinfín de temas relacionados con la provincia. Y para abrir, el magacín de referencia de la televisión del periódico Mediterráneo da una vuelta por Segorbe, con una entrevista a Mª Carmen Climent, alcaldesa de la capital del Alto Palancia, que estará centrada en la recuperación de uno de sus mayores tesoros patrimoniales, como son las murallas medievales y las de época carlista.

Hace apenas unos días, el Ayuntamiento adjudicó por algo más de 860.000 euros las obras de consolidación, restauración y rehabilitación de este bien de interés cultural (BIC) y este lunes la munícipe lo expondrá ante los telespectadores del espacio que presenta Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat.

El programa también ofrece la lectura del manifiesto por del Día Mundial de la Salud Mental, que tuvo lugar el pasado viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castelló, así como una entrevista a Martina Boix, subcampeona del Infanta Elena de ponis, quien explicará cómo comenzó en este deporte y cómo lleva sus entrenamientos. Será a las 20.00 horas (repetición a las 23.30).

‘Mediesports’

Como cada lunes no faltará en la programación Mediesports, el espacio que analiza la actualidad del Villarreal CF y del CD Castellón. A las 18.00 (repetición a las 22.30) será el turno de la información del Submarino, que llega de la mano de Javi Mata. El equipo de Marcelino García Toral comienza a preparar el choque del próximo sábado ante el Betis tras el parón liguero por los partidos de selecciones.

En cuanto a la última hora de los albinegros, Pablo Casado desgranará todo lo acontecido este domingo en Ipurua ante el Eibar, donde los pupilos de Pablo Hernández sumaron un punto, que les permite mantenerse en la zona media de la tabla. Será a las 18.30 y habrá otra oportunidad de verlo a las 23.00.

Tampoco faltará en la parrilla La nostra agricultura (19.30, con reemisión a las 22.00), en el que el experto Víctor Viciedo analiza la actualidad del campo, con los cítricos como protagonistas, al estar ya en plena campaña de recogida. Opinió pública (21.30) servirá para conocer qué piensan los viandantes sobre temas de actualidad.