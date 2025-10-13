‘La Panderola’ presenta todas las novedades del V Mercat del Raval de Castelló

El próximo fin de semana la ciudad de Castelló vivirá la quinta edición del Mercat del Raval, organizado un año más por la asociación Comerços del Raval. Y para que nadie se pierda nada, La Panderola dará este martes todos los detalles. El magacín de Medi TV contará para ello con el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Castelló, Alberto Vidal, y con Mariló Gozalbo, presidenta de la asociación Comerços del Raval.

Esta nueva edición tendrá lugar en la plaza Illes Columbretes y abrirá el sábado a las 10.00 horas, ofreciendo durante toda la jornada diversas actividades que culminarán a las 20.30 con la actuación musical de Le Group. Este singular mercado también estará abierto el domingo, pero solo en horario de mañana.

La Barraca

La Panderola arranca a las 20.00 (redifusión a las 23.30) y también contará este martes con Vicent Ortí, de la asociación cultural La Barraca, quien contará a través de fotografías de ayer y de hoy cómo ha cambiado el Grau de Castelló desde el siglo XIX hasta ahora.

La programación de la televisión de Mediterráneo también incluye este martes, a partir de las 13.30, una nueva entrega del espacio de Consum Juntos hablamos de alimentación saludable, en el que Loles García mostrará todas las virtudes de las sardinas y cómo sacarles el máximo partido en la cocina.