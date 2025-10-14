‘La Panderola’ entrevista a los protagonistas del VII Ecoforum

Moll de Costa Eventos, en el Grau de Castelló, acogerá este miércoles el séptimo Ecoforum de la Comunitat Valenciana, el gran evento estratégico de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, organizado por las cabeceras Mediterráneo, Levante e Información (pertenecientes al grupo Prensa Ibérica), y del que serán testigos las cámaras de Medi TV.

Bajo el lema Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos, representantes institucionales, empresariales y expertos, debatirán sobre estrategias público-privadas impulsadas para la preservación del medio ambiente, para lograr una sociedad más sostenible.

A partir de las 20.00 horas (redifusión a las 23.30), La Panderola prestará especial atención a este emblemático foro con entrevistas a los participantes. Entre ellos destacan dos grandes expertas: la deportista y fundadora de Ecomar, Theresa Zabell, y la física y meteoróloga Isabel Moreno.

El foro cuenta con el respaldo de la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Castelló, Reciplasa, Statkraft, Facsa (Nealis), Tetma (Simetría Grupo), Paprec, Urbaser y el Aeropuerto de Castelló, con la colaboración de PreZero y PortCastelló.

Gastronomía

Por otra parte, la ciudad de Castelló será protagonista este miércoles en La Panderola por partida doble. Por un lado, el magacín entrevistará a la concejala de Turismo de la capital de la Plana, Arantxa Miralles, quien dará todas las claves sobre la nueva edición de la Ruta de la Tapa Sabores Castellón 2025, que se celebrará del 16 de octubre al 8 de noviembre. En esta ocasión participarán 62 locales de la ciudad, cada uno con dos creaciones exclusivas, sumando un total de 124 tapas elaboradas con producto local y con guiños a la tradición culinaria castellonense.

Y por otro lado, Origen y contemporaneidad es la segunda muestra que acoge el Espai Cultural Moruno del Grau desde su reciente remodelación. Una retrospectiva que propone un recorrido por técnicas cerámicas tradicionales y contemporáneas que reflejan la evolución y creatividad del arte cerámico. La muestra reúne obras de 23 reconocidos ceramistas que exploran desde antiguas formas de cocción hasta innovaciones con materiales poco convencionales, como fibras vegetales o pulpa de papel.

Organizada por la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), la exposición puede visitarse hasta el 24 de octubre y el horario de apertura es de lunes a jueves de 9.30 a 17.00 horas, viernes de 9.30 a 20.00, sábados de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00, y domingos de 11.00 a 13.30.

También será protagonista este miércoles en La Panderola Rebeca Sales. Con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el magacín entrevistará a esta agricultora de secano de Albocàsser que se dedica principalmente al cultivo del olivo y el almendro.

‘Medi al día’

La programación de este miércoles también incluye como cada jornada Medi al día, que ofrece a las 14.00 (redifusión a las 18.40 y 22.40) toda la actualidad provincial, así como las últimas noticias del deporte de la mano de Mediesports, con Javi Mata y Pablo Casado. Y a las 13.00, reposición de Coneix el Port de Castelló, con la última jornada empresarial de Mediterráneo.