‘La Panderola’ pone rumbo a Onda para ofrecer un especial por la Fira

Desde este viernes y hasta el 26 de octubre, Onda celebrará una Fira muy especial, la primera que tendrá lugar con el reconocimiento de fiesta de interés turístico autonómico otorgado por la Generalitat. Un título que llega tras más de 750 años de historia, en reconocimiento a la tradición, el arraigo popular y la capacidad de esta cita para atraer a miles de visitantes cada año. Durante más de una semana, Onda se llenará de ambiente con más de 200 actos y quienes acudan disfrutarán de una programación que combina tradición, música y actividades para todos los públicos.

Y para dar a conocer estas fiestas a los telespectadores, un equipo de Medi TV se desplaza este jueves hasta la localidad de la Plana Baixa para realizar un especial de La Panderola (20.00 horas, con redifusión a las 23.30). Entre los entrevistados están la alcaldesa, Carmina Ballester; el concejal de Fiestas, Sergio Puig; la concejala de Turismo, María Baila, o la reina, que en esta edición es Inés Ramón.

Como cada jueves, otro espacio destacado de la televisión de Mediterráneo es Listen 2 Inspire (18.45), el pódcast presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago, con entrevista esta semana a Arturo Salvador, dueño de la pastelería Sukarpastry.