‘Mediesports’ desgrana la última hora del Castellón-Albacete

El CD Castellón continúa sin perder desde que Pablo Hernández llegó al banquillo. Tres victorias y un empate (10 de 12 puntos) es el bagaje del técnico castellonense, que ha permitido al equipo salir del descenso y asentarse en la zona media de la tabla. Y el domingo es el Albacete quien visita el SkyFi Castalia, en un duelo cuyos detalles de la previa podrán conocerse hoy en Medi TV. Como cada viernes, habrá una nueva entrega de Mediesports, con Pablo Casado al frente, en el que dará a conocer a los telespectadores cómo llegan los albinegros a este partido. Será a las 18.30 (repetición a las 23.00).

La última hora del Villarreal CF, que este sábado recibe al Betis en el Estadio de la Cerámica, llegará de la mano de Javi Mata dentro del espacio Medi al día (14.00).

Fuera de la información futbolística destaca la emisión de los mejores reportajes y entrevistas de la semana de La Panderola (20.00, reemisión a las 23.30). Un espacio que contará con una novedad, ya que este jueves un equipo de Medi TV acudió a la plaza Mayor para grabar las imágenes de la llegada de la antorcha de los Special Olympics.

A las 10.00 y las 16.00 será el turno de la redifusión del especial de La Panderola desde Onda, con motivo de la Fira, mientras que a las 19.00 será la repetición de Listen 2 Inspire, el pódcast presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago. En esta ocasión el protagonista es Arturo Salvador, dueño de la pastelería Sukarpastry.

A las 13.00, en directo, será la emisión del pleno extraordinario del Ayuntamiento de Castelló.