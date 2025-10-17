Medi TV muestra una nueva colección de ‘Moda local al teu costat’ en Castelló

La moda será protagonista este sábado en Medi TV. Y es que un equipo de la televisión del periódico Mediterráneo acudirá esta misma mañana a la plaza Mayor de Castelló para grabar imágenes de una nueva edición de Moda local al teu costat, un evento ya consolidado en el calendario comercial de la capital de la Plana. Esta cita tiene como objetivo impulsar el comercio de proximidad mediante un desfile que combina creatividad, talento local y las últimas tendencias.

Durante la jornada, la plaza Mayor se transformará en una auténtica pasarela al aire libre donde se presentarán las novedades de la temporada otoño-invierno. El programa incluye un desfile infantil y otro de moda para adultos, que se celebrarán entre las 12.00 y las 14.00 horas, ofreciendo una completa muestra de la calidad y el estilo del comercio local. Los telespectadores podrán ver el reportaje, de hora y media, a las 20.00.

Otra emisión destacada del día será la ceremonia inaugural del Meeting Internacional Special Olympics Castellón 2025, que tuvo lugar este viernes por la tarde en el Pabellón Ciutat de Castelló. El evento contó con un desfile de atletas, música en directo, actuaciones de animación, exhibiciones de freestyle y el encendido del pebetero olímpico. Medi TV estuvo allí para grabar el arranque de esta cita, que podrá verse este sábado a las 10.30 (con una redifusión a las 21.30).

Como es habitual los fines de semana, no faltará el fútbol en directo. En esta ocasión, el partido programado de la Cantera Grogueta es el que enfrentará al Villarreal y al Murcia, correspondiente a la 5ª jornada de División de Honor juvenil. El duelo, en el que el Submarino tratará de sumar los tres puntos, se disputa en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

A las 19.00 será el turno de una nueva entrega de Revista de sociedad, presentada por Susana Ollero, con las últimas tendencias en moda, belleza, viajes y gastronomía.