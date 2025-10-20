LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA
Las paellas de las fiestas de Onda, en ‘La Panderola’
M. S. N.
La Fira d’Onda vuelve a ser protagonista en La Panderola, que este martes ofrece un especial del día de las paellas, que tuvo lugar este lunes. Un equipo de Medi TV se desplazó a la localidad de la Plana Baixa para mostrar un evento que reunió a numerosas personas en el exterior del recinto de fiestas. Las cámaras de la televisión de Mediterráneo grabaron el ambiente, que mostrarán esta tarde (20.00 horas, repetición a las 23.30) en el magacín. Entre los entrevistados, el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Vicent Bou; el concejal de Juventud y Cultura, Daniel Álvaro; o la reina Inés Ramón y la dama Paula Rubio.
Otra apuesta es Juntos hablamos de alimentación saludable, en el que Loles García cocina un plato sano, en esta ocasión con las setas como ingrediente (13.30).
A las 19.30, nueva entrega de Coneix el port de Castelló.
- Hallazgo macabro en Castellón: encuentran un cadáver en un contenedor
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Le pillan 'in fraganti' en su coche con cocaína y éxtasis en la Fira d'Onda
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia
- Furor por ser funcionario en Castellón: de las academias a las oposiciones