Las paellas de las fiestas de Onda, en ‘La Panderola’

Castellón

La Fira d’Onda vuelve a ser protagonista en La Panderola, que este martes ofrece un especial del día de las paellas, que tuvo lugar este lunes. Un equipo de Medi TV se desplazó a la localidad de la Plana Baixa para mostrar un evento que reunió a numerosas personas en el exterior del recinto de fiestas. Las cámaras de la televisión de Mediterráneo grabaron el ambiente, que mostrarán esta tarde (20.00 horas, repetición a las 23.30) en el magacín. Entre los entrevistados, el teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Vicent Bou; el concejal de Juventud y Cultura, Daniel Álvaro; o la reina Inés Ramón y la dama Paula Rubio.

Otra apuesta es Juntos hablamos de alimentación saludable, en el que Loles García cocina un plato sano, en esta ocasión con las setas como ingrediente (13.30).

A las 19.30, nueva entrega de Coneix el port de Castelló.

