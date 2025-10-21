‘La Panderola’ cuenta la historia de superación del ciclista Gonzalo Ariño

La Panderola (20.00 horas, con repetición a las 23.30) vuelve a llevar a las casas de los telespectadores varios temas de actualidad de la provincia de Castellón. Y entre ellos, destaca la historia de superación del ciclista Gonzalo Ariño. El ondense del Illes Balears-Arabay anunció recientemente que ha logrado la mayor victoria de su vida: superar un tumor cerebral. Ariño explicará cómo ha vivido esta situación y su futuro, puesto que cuelga la bicicleta para ser director deportivo.

Otra invitada será la artista alcorina Ana Beltrán, que acaba de recibir el premio Ultrasons 2025 por su extensa trayectoria, la capacidad de fusionar disciplinas artísticas y el estilo emocional de sus pinturas.

Como cada miércoles habrá una nueva entrega de Jaque mate (19.00, con redifusión a las 23.00), el espacio en el que Dani Vaquer da consejos para mejorar en el ajedrez.

También podrá verse de forma íntegra el pleno de la Diputación, que tuvo lugar este martes. La emisión está prevista a las 11.30.

Y no faltará la repetición de Coneix el port de Castelló (13.00), con la visita institucional a la fuente del edificio Moruno.