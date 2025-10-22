El primer encierro y la exhibición taurina de la Fira d’Onda, en Medi TV

Llegan los encierros a la Fira d’Onda y allí estará presente un equipo de Medi TV para ofrecer en directo la primera de las tres entradas programadas en este 2025. Y para abrir boca, seis toros de la ganadería de Herederos de don José Cebada Gago, con los ejemplares Caminante, Alencuentro, Galopero, Liante, Aplicado y Bramador. Será a las 12.00 horas (conexión a las 11.50) cuando los telespectadores podrán disfrutar al máximo con este espectáculo, que contará con Martín Cortés y Luciano Torres como presentadores, que también estarán al frente de la retransmisión de la exhibición taurina de la tarde, que dará comienzo a las 16.50.

Pero el protagonismo de la población de la Plana Baixa irá más allá, puesto que volverá a ser protagonista de La Panderola (20.00, con repetición a las 23.30). En esta ocasión, el especial será sobre el almuerzo que esta misma mañana del jueves la alcaldesa realiza con los medios de comunicación. Y allí acudirá la televisión del periódico Mediterráneo para vivir de cerca este acontecimiento, en el que no faltarán las palabras de la munícipe, Carmina Ballester, que, entre otras cosas, analizará cómo se están desarrollando los festejos.

‘Listen 2 Inspire’

Otro de los grandes reclamos de este jueves es una nueva entrega (la número 40) de Listen 2 Inspire, el pódcast presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago, que en las últimas semanas está ganando peso y relevancia. En esta ocasión, el entrevistado es Luis García, jugador de la Kings League de fútbol. La cita será a las 21.30.

Entre las redifusiones destaca el último programa de Juntos hablamos de alimentación saludable (13.30), el espacio impulsado por Medi TV y Consum, en el que la periodista Loles García elabora uno o varios platos sanos en poco tiempo. En esta ocasión, el ingrediente estrella serán la setas.