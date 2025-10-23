LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA
Medi TV se vuelca por segundo día con los ‘bous’ de la Fira d’Onda
La televisión de ‘Mediterráneo’ mantiene su apuesta por los toros, con el encierro y la exhibición de la tarde en la localidad de la Plana Baixa. Nueva entrega de ‘Mediesports’
M. S. N.
Onda continúa inmersa en los días más taurinos de las Fira. Y por segundo día consecutivo, Medi TV ofrecerá en directo el encierro, patrocinado por la Asociación Cultural Taurina Guarismo 2, que contará con toros de las prestigiosas ganaderías Murteira Grave (Pablito, Inquieto, Atlántico y Enfurruñado) y Palha, con los ejemplares Barberito y Saltillo. Será a las 12.00 horas (conexión a las 11.50) cuando los astados inicien la carrera, que será narrada y comentada por Martín Cortés y Luciano Torres. Ambos también mostrarán sus conocimientos en la exhibición taurina que tendrá lugar por la tarde (16.45) y que se prolongará durante más de tres horas.
Los festejos que se están celebrando durante estos días en la localidad de la Plana Baixa también serán protagonistas en lo mejor de La Panderola (20.30, reemisión a las 23.30). Y es que durante esta semana, la televisión de Mediterráneo visitó varios días Onda.
‘Mediesports’
Como cada viernes, el fútbol tendrá su espacio en Medi TV, con la emisión de Mediesports. Será a las 20.00 (más tarde de lo habitual debido a los toros) cuando Pablo Casado dé a conocer la última hora del CD Castellón, que el domingo juega a domicilio ante el Almería. Los albinegros buscarán recuperar la senda del triunfo tras la derrota del pasado domingo en Castalia frente al Albacete. El programa tendrá una redifusión a las 23.00.
La actualidad del Villarreal CF llegará dentro de Medi al día (14.00). Javi Mata será el encargado de dar a conocer las novedades de un Submarino, que este sábado se enfrenta al Valencia en Mestalla.
