Toros y flamenco para pasar una jornada muy entretenida en Medi TV

Toros y flamenco. Estas son las principales apuestas de Medi TV en su programación de este sábado. Por tercer día consecutivo, la televisión del periódico Mediterráneo pondrá rumbo a Onda para ofrecer en directo el tercer y último encierro de la Fira. Narrada y comentada por Martín Cortés y Luciano Torres, esta nueva carrera, organizada por el Ayuntamiento, contará con protagonismo de los astados de la ganadería de Adolfo Martín Andrés: Bordador, Manchonero (Nº48, G-1), Vanidoso, Aviador, Pecador y Manchonero (Nº96, G-0). Será a las 12.00 horas (conexión a las 11.50 para mostrar el ambiente y los instantes previos). Ya por la tarde (desde las 16.45), con los mismos comentaristas, llegará una nueva exhibición taurina.

A las 20.00, los toros darán paso a la música, concretamente al flamenco. Este viernes arrancó en Castelló una nueva edición del Festival Flamenco-II Memorial Juan Lloria, un evento que rinde homenaje a la pasión, la cultura y el arte de este estilo musical con una completa programación de actividades, espectáculos y conferencias. Claudia Arrufat encabezó el equipo de Medi TV que estuvo en la plaza Mayor para palpar el ambiente y grabar imágenes de los conciertos.

Tras este reportaje, de una hora y media de duración, llegará una nueva manifestación en València para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, que dejó 229 fallecidos. Partirá a las 18.00 desde la plaza San Agustín y concluirá en la plaza de la Virgen. La emisión será a las 21.30.

El gran número de eventos previstos para este sábado provocará que Revista de sociedad, el magacín que presenta Susana Ollero, cambie de hora de emisión. Los telespectadores podrán verlo a las 23.30.