‘La Panderola’ da todas las claves de la Setmana de Benvinguda de la UJI
El magacín de Medi TV entrevista a los organizadores de la programación de esta semana en la universidad
La Universitat Jaume I de Castelló celebra esta semana su tradicional Setmana de Benvinguda, con toda una serie de actividades lúdicas y culturales del 27 al 31 de octubre. Y La Panderola pone este martes rumbo al campus para contar todos los detalles de esta programación.
A las 20.00 horas (redifusión a las 23.30), el magacín de Medi TV ofrece un especial sobre esta semana tan especial para la comunidad universitaria, con entrevistas a Moha Al Howaidi, presidente del Consell de l’Estudiantat, organizador de estas actividades, así como a Mamen Pastor, vicerrectora de Estudiantado y Vida Saludable, y Tico Cervera, vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad.
PortCastelló
La programación de la televisión de Mediterráneo para este martes incluye también el estreno de una nueva entrega del espacio Coneix el port de Castelló, a partir de las 19.30 (redifusión a las 23.00), centrada en esta ocasión en la presentación del proyecto de remodelación del edificio de la Comandancia en PortCastelló.
Actualidad
Tampoco faltará la cita diaria con toda la actualidad provincial en Medi al Día, una jornada más desde las 14.00 (redifusión a las 19.00), y como siempre con la última hora del Villarreal CF y el CD Castellón en Mediesports, de la mano de Javi Mata y Pablo Casado.
