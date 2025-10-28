Medi TV se vuelca con el primer aniversario de la dana de Valencia

En el primer aniversario de la devastadora dana que sufrió Valencia el 29 de octubre del pasado año, la televisión de Mediterráneo ofrece este miércoles una programación especial que arrancará a las 18.00 horas con la retransmisión en directo del funeral de Estado por las víctimas.

A continuación, aproximadamente sobre las 20.00, dependiendo de la duración del funeral, Medi TV ofrecerá un especial de La Panderola bajo el título Dana: la força i la ferida. En el programa participarán las presentadoras habituales del magacín, Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat, y mostrarán toda una serie de imágenes de la riada que ya ofreció hace un año Medi TV en su cobertura de este histórico desastre.

Directos

El repaso a lo ocurrido durante la catástrofe incluirá un resumen de los directos que realizó el equipo de La Panderola sobre el terreno, así como las diversas manifestaciones que se han realizado durante los 12 últimos meses para reclamar responsabilidades.

También emitirán vídeos con intervenciones de los alcaldes de pueblos de la provincia de Castellón afectados por la riada, y los homenajes a las víctimas.

Documental

La programación especial con motivo del primer aniversario de la dana concluirá a las 22.00 con el estreno del documental Els pobles de l’aigua, producido por Prensa Ibérica y la Mancomunitat de municipios de l’Horta sud.

Este miércoles tampoco faltará a su cita con la audiencia el programa de actualidad Medi al día, a las 14.00, con toda la información deportiva en Mediesports.