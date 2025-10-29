El II Congreso Importa Castellón de la Fundación LQDVI, en ‘La Panderola’

Con la intención de fomentar entre la juventud de la provincia los valores universales del esfuerzo, la superación y la constancia llega el II Congreso Importa Castellón, organizado por la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI) y que tendrá lugar este jueves en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. Una cita a la que acudirá un equipo de Medi TV para grabar un reportaje con varias entrevistas que emitirá en La Panderola (20.00 horas, con repetición a las 23.30).

Los ponentes de este evento serán Miriam Fernández, una joven madrileña que, a pesar de la parálisis cerebral que le fue diagnosticada al nacer y de haber enfrentado numerosos desafíos como el acoso escolar y la pérdida de seres queridos, descubrió que la felicidad es una decisión diaria. Gracias a su esfuerzo, amor y perseverancia, ha cumplido su sueño de convertirse en cantante y actriz; y Toni Nadal, entrenador y preparador físico de tenis que ha dedicado toda su carrera a la mentoría del mejor deportista español de la historia: Rafa Nadal. Durante este tiempo, fomentó en él la disciplina, la autoexigencia, el respeto a los rivales, la humildad y el autocontrol.

‘Listen 2 Inspire’

Como cada jueves, la televisión de Mediterráneo apuesta por Listen 2 Inspire, un pódcast innovador presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago. En este programa, los presentadores se embarcan en un viaje fascinante para explorar las historias de personas que han alcanzado el éxito en diversos campos, desde el deporte hasta el arte y más allá. Y en la nueva entrega (la 42), el protagonista será Pascual Tomás, quien en su día fundó Touche Club, una de las discotecas más potentes y conocidas de Vila-real. Será a las 18.45.

Otra de las emisiones del día será el pleno ordinario del Ayuntamiento de Castelló, que podrá verse en directo a las 11.00. A su conclusión, llegará la redifusión de Juntos hablamos de alimentación saludable (13.30), con la dorada como ingrediente principal.