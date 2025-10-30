Medi TV repasa los mejores momentos de ‘La Panderola’

Como cada viernes, Medi TV hará un repaso de los mejores reportajes y entrevistas de la semana en La Panderola, que en los últimos cuatro días ha tratado diversos temas de actualidad. Este jueves un equipo de la televisión de Mediterráneo se desplazó al Auditori i Palau de Congressos de Castelló para mostrar lo que aconteció en el II Congreso Importa Castellón de la Fundación Lo Que De Verdad Importa (LQDVI), que contó con la participación de la actriz y cantante Miriam Fernández y del entrenador de tenis Toni Nadal. Algunas de esas imágenes podrán verse en lo mejor del magacín (20.00 horas, con repetición a las 23.30). Con anterioridad, a las 10.00 y a las 16.00, los telespectadores tendrán la oportunidad de ver, de nuevo, todo el programa completo.

La Panderola también estuvo en la Universitat Jaume I con motivo de la celebración de su tradicional Setmana de Benvinguda, con toda una serie de actividades lúdicas, y este viernes mostrarán algunas de esas imágenes, al igual que parte del reportaje con motivo del día de la Policía Local, emitido el lunes.

Otra redifusión destacada es Listen 2 Inspire (19.00), el pódcast presentado por José Luis de Llago y Aniceto Herreros, con una entrevista a Pascual Tomás, fundador de Touche Club, una de las discotecas más conocidas de Vila-real.

A las 21.30, Sandra Segarra y Claudia Arrufat entrevistan a los viandantes en Opinió pública.