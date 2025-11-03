Loles García elabora una receta con caqui en el programa de Consum

Medi TV apuesta un martes más por Juntos hablamos de alimentación saludable, el espacio impulsado por la televisión del periódico Mediterráneo y Consum para facilitar la labor de los telespectadores a la hora de ponerse delante de los fogones. Y es que el programa dará a conocer una nueva receta fácil de hacer y para la que no debe emplearse mucho tiempo. Apenas 15 minutos son suficientes para preparar un plato que, a su vez, es sano. La periodista Loles García, directora del magacín La Panderola, será la encargada de mostrar sus dotes culinarios y en esta ocasión el ingrediente principal será una fruta de temporada, como es el caqui. Será a las 13.30 horas.

Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, también estará al frente de La Panderola, que llegará a las 20.00 (repetición a las 23.30), en un programa cargado de emoción y donde el desarrollo personal tendrá un gran protagonismo. Y es que uno de los entrevistados será Roque Star (alias de Roque Iglesias), un joven de 18 años conocido por su actitud positiva y su historia de superación frente a la adversidad. Nació con parálisis cerebral, prematuro y con solo el 20% de su cerebro, lo que le ha llevado a superar 50 cirugías, pero también lo ha convertido en un referente de resiliencia y esperanza.

Otro protagonista será Isaac Lara, presidente de Adlypse en la provincia de Castellón, que interviene en el magacín con motivo de la XI Jornada Técnica para Profesionales del Desarrollo Local, que tuvo lugar a finales de octubre en Torreblanca. Bajo el lema Redibujando la realidad, el evento abordó cuestiones clave como la innovación democrática y la participación ciudadana, el turismo sostenible y el patrimonio cultural, el municipalismo de proximidad, el emprendimiento y la renovación generacional de los servicios públicos locales.

‘Coneix el port de Castelló’

Entre las apuestas de Medi TV para este martes también destaca Coneix el port de Castelló, con una nueva entrega que podrá verse a las 19.30 (redifusión a las 23.00). En esta ocasión el tema será la remodelación de la lonja del Grau y la fábrica de hielo.

A las 14.00, los telespectadores tendrán la oportunidad de conocer las últimas noticias en Medi al día, en el que se incluye una breve entrega de Mediesports con la actualidad de Villarreal CF y CD Castellón. Habrá reemisión a las 19.00.