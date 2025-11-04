La agenda cultural de la Fundación Dávalos Fletcher, en ‘La Panderola’

La Fundación Dávalos Fletcher es conocida por promocionar la cultura sobre las artes de pintura, escultura, música, letras y ciencias. De este modo, la entidad patrocina y colabora en diferentes actos y actividades relacionados con estas materias todos los meses y para este noviembre ha preparado varias citas a las que pueden acudir los castellonenses. Y los telespectadores de Medi TV tienen este miércoles la oportunidad de conocer esta agenda de primera mano, puesto que uno de los invitados de La Panderola (20.00 horas, repetición a las 23.30) será el gerente de la fundación, José Vicente Ramón.

El magacín presentado por Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, contará con la presencia de Ramón, quien explicará las actividades previstas para los próximos días, entre las que destaca la 30ª Mostra Bonsái de la Tardor de este fin de semana o el concierto La edad de oro de la Música Medieval, organizado por la Asociación cultural Supramúsica Antiqva, del próximo miércoles.

Otra apuesta del programa es la segunda edición del congreso Importa Castellón, que tuvo lugar la pasada semana en el Auditori i Palau de Congressos, organizado por la Fundación Lo Que De Verdad Importa (Lqdvi), con la emisión de la charla que realizó ante los jóvenes Miriam Fernández, una madrileña que, a pesar de la parálisis cerebral que le fue diagnosticada al nacer y de haber enfrentado numerosos desafíos como el acoso escolar y la pérdida de seres queridos, ha cumplido su sueño de convertirse en actriz y cantante.

Mejorar en el ajedrez

Un miércoles más, Dani Vaquer muestra sus conocimientos en el ajedrez para permitir a los telespectadores mejorar en la práctica de este deporte. Y lo hará en una nueva entrega de Jaque mate (19.30, redifusión a las 23.00).

Entre las reemisiones destaca Coneix el port de Castelló, con la remodelación de la lonja del Grau y la fábrica de hielo. Será a las 13.00. Y acto seguido (13.30) llegará L’arròs de Ximo, el espacio culinario en el que cocinan un plato con el arroz como ingrediente principal.