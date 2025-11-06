Las novedades de la Fira Medieval de Mascarell, en ‘La Panderola’

Mascarell ya cuenta las horas para el inicio de su Feria Medieval, que este 2025 alcanza la 18 ediciones. Será este viernes cuando tenga lugar la inauguración, que dará paso un intenso fin de semana. Y es que serán más de un centenar de actividades las que se sucederán y de las que puedan disfrutar aquellos que acudan al único municipio completamente amurallado de la Comunitat Valenciana. Este evento, que regresa tras suspenderse el pasado año por la dana y que se celebra desde hace casi 20 años el primer fin de semana después de Todos los Santos, será uno de los temas a tratar en La Panderola (20.00 horas, con redifusión a las 23.30), que contará con la presencia del concejal de Mascarell Guillermo Latorre, quien comentará todas las novedades de la nueva edición de la Feria Medieval.

También será protagonista del magacín de Medi TV la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien atenderá a las preguntas de Loles García sobre asuntos de actualidad de la capital de la Plana.

Otra apuesta de este jueves es Listen 2 Inspire (18.40), un pódcast innovador presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago, en el que dan a conocer la vida de una persona. En esta ocasión, el entrevistado será Jorge Soriano, todo un experto en criptos.

Entre las reemisiones destaca la de la última entrega de Juntos hablamos de alimentación saludable, el espacio culinario impulsado por la televisión del periódico Mediterráneo y Consum en el que Loles García elabora un plato sano y fácil de hacer en apenas 15 minutos. En esta ocasión el ingrediente principal es el caqui. Será a las 13.30.