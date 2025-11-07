Medi TV muestra la intensa apertura de la XVIII Fira Medieval de Mascarell

Mascarell abrió este viernes las puertas de su XVIII Fira Medieval, un evento que se desarrollará durante todo el fin de semana. Fue un arranque espectacular, al que acudió un equipo de Medi TV, que grabó imágenes tanto del acto de apertura como del ambiente que hubo por las calles del único municipio completamente amurallado de la Comunitat Valenciana, del que pudieron disfrutar los asistentes desde las 17.00 a las 22.00 horas. Un inicio en el que estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de Nules, David García, y el concejal de Mascarell, Guillermo Latorre, quienes también aprovecharon para visitar las paradas y disfrutar de alguna de las más de cien actividades programadas para las tres jornadas. Los telespectadores podrán ver el reportaje a las 12.00, con una repetición a las 21.30.

La televisión de Mediterráneo apostará, de igual modo, por el deporte rey. Y es que como cada fin de semana ofrece en directo un partido de la Cantera Grogueta (15.55). En esta ocasión, los aficionados que no puedan acudir a la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza disfrutarán por la pequeña pantalla de choque de la 9ª jornada de Primera Federación femenina entre el Villarreal y el Cacereño. El Submarino, que lleva cuatro victorias en los últimos cinco partidos, buscará tres nuevos puntos para afianzarse en la zona alta.

Entre las redifusiones de programas de producción propia destacan Coneix el port de Castelló (18.00) y Juntos hablamos de alimentación saludable (18.30). Y no faltará Revista de sociedad (19.00), el magacín que cada sábado presenta la periodista Susana Ollero.