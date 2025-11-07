‘Mediesports’ analiza la última hora de Villarreal y Castellón

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, Medi TV centra parte de su programación en la actualidad de los dos clubs de fútbol referentes de la provincia. Y es que los telespectadores tendrán la oportunidad de conocer la última hora de Villarreal CF y CD Castellón, que afrontan una nueva jornada.

El Submarino visita al Espanyol con la intención y la obligación de mejorar la imagen ofrecida ante el Pafos en la Champions League, al cosechar una inesperada derrota en Chipre. Para analizar lo sucedido y cómo afronta el choque de este sábado ante los periquitos, Javi Mata estará al frente del apartado de Mediesports que se emite dentro de Medi al día (14.00 horas).

Más amplia será la versión dedicada a los albinegros. Será a las 19.00 (repetición a las 23.00) cuando Pablo Casado informe a cerca de cómo llegan los orelluts al partido del próximo lunes en Burgos, en el que buscarán un nuevo triunfo tras la remontada en el descuento ante el Málaga. Tres puntos que vuelven a dar cierta tranquilidad a los castellonenses.

Como cada viernes no faltará lo mejor de la semana de La Panderola (20.00, con redifusión a las 23.30), con los reportajes y entrevistas más destacados de la semana. El magacín que presenta Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, también tendrá una reemisión (10.00 y 16.00) del espacio emitido este jueves con protagonismo de la Fira Medieval de Mascarell que arranca este viernes.

Otra apuesta es la repetición de Listen 2 Inspire, el pódcast presentado por Aniceto Herreros y José Luis de Llago, con una entrevista a Jorge Soriano (17.40).