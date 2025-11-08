Medi TV revive algunos de sus programas de producción propia

Medi TV aprovecha la jornada de este domingo para programar otra vez algunos de los espacios de producción propia ofrecidos durante la semana. De este modo, los telespectadores tienen la oportunidad de volver a verlos o en el caso de habérselos perdido el día de su emisión, disfrutarlos por primera vez.

Uno de los más destacados es lo mejor de la semana de La Panderola (12.30 y 21.30). El magacín de referencia de la televisión del periódico Mediterráneo, presentado por Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, hace un repaso de las entrevistas y reportajes más importantes de la semana, con un gran protagonismo de la Fira Medieval de Mascarell.

Precisamente, este evento abarca más tiempo en la parrilla, ya que Medi TV ofrece la redifusión del reportaje de la inauguración, que tuvo lugar el viernes, pero que la cadena emitió este sábado. Será a las 10.00 y a las 17.00 cuando podrá verse el ambiente que hubo en la primera jornada de esta Fira.

Otros espacios destacados del día son La nostra agricultura (16.00), en el que Víctor Viciedo analiza la situación del campo, con especial atención a los cítricos, y Coneix el port de Castelló (16.30), con un reportaje sobre la remodelación de la lonja del Grau y la fábrica de hielo.