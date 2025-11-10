Begoña Carrasco explica los asuntos de interés de Castelló en Medi TV

Con la llegada de la nueva semana, La Panderola (20.00 horas, con redifusión a las 23.30) ofrece este lunes una novedosa entrega, en la que tendrán cabida algunos de los temas de actualidad de la provincia. Loles García, junto a Sandra Segarra y Claudia Arrufat, presentan el magacín de referencia de Medi TV, en el que este lunes será protagonista la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. La directora del programa estuvo recientemente en el ayuntamiento para entrevistar a la munícipe, que hablará sobre la reforma del Mercado Central y de otros asuntos de interés local.

Otra apuesta de La Panderola para este lunes es la XVI edición de las Jornadas del Arroz a Banda, que tienen lugar en el Grau de Castelló del 3 al 30 de noviembre. Un equipo de la televisión del periódico Mediterráneo se desplazará al distrito marítimo para ver cómo se está desarrollando este evento, que se ha convertido en toda una referencia gastronómica. Un año más, los castellonenses y visitantes tendrán la oportunidad de degustar este emblemático plato del Grau con motivo de esta iniciativa organizada por GastroGrao.

En el apartado deportivo destaca Mediesports, con toda la actualidad del Villarreal CF. Javi Mata será el encargado de llevar las riendas del programa, en el que analizará la victoria del Submarino a domicilio ante el Espanyol, que hizo olvidar la derrota ante el Pafos en la Champions. Será a las 18.00 y tendrá una repetición a las 22.30.

Medi TV también ofrece La nostra agricultura (19.30, reemisión a las 22.00), con las novedades del campo de la mano de Víctor Viciedo.