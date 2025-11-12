‘La Panderola’ muestra lo mejor de la primera jornada de la Fira Trovam

Castelló acoge desde este jueves y hasta este sábado una nueva edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam, con medio centenar de conciertos y encuentros profesionales. Y hacia allí pone rumbo La Panderola, que no perderá detalle de la programación matinal para ofrecer lo mejor a sus telespectadores.

El Auditori de Castelló será el escenario de este evento, en el que tras la bienvenida a todos los participantes, a partir de las 10.30 horas tendrá lugar la presentación, con la participación del director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el director de la Fira Trovam, Armand Llàcer.

A continuación habrá sendas mesas redondas sobre Cultura y Resiliencia: claves para el futuro de las industrias creativas, e Internacionalización, primer asalto. Herramientas y estrategias en la escena valenciana, así como diversos talleres y masterclass, en una programación que continuará durante toda la tarde.

Prevención del Suicidio

La Panderola iniciará su viaje de este jueves a las 20.00 horas (redifusión a las 23.30) y contará también como pasajera con Dolors López, quien dará una charla sobre el suicidio el próximo 18 de noviembre a las 18.00 horas en la sala de formación de la Policía Local de Vila-real.

En el magacín, Dolors dará consejos para saber qué hacer ante una persona que pueda sentirse en una situación vulnerable.

Mago Yunke

En la programación de la televisión de Mediterráneo para este jueves también destaca una nueva entrega del podcast Listen 2 Inspire, que a partir de las 19.00 tendrá como protagonista al mago Yunke, una figura realmente inspiradora.

Tampoco faltará este jueves en Medi TV la cita con la actualidad diaria en Medi al día, con toda la información de la provincia, incluida la última hora del Villarreal CF y el CD Castellón en Mediesports, con Javi Mata y Pablo Casado.