‘La Panderola’ muestra lo mejor de la primera jornada de la Fira Trovam
El magacín recoge el arranque de la muestra valenciana de la música, que acoge Castelló del 13 al 15 de noviembre
Castelló acoge desde este jueves y hasta este sábado una nueva edición de la Fira Valenciana de la Música Trovam, con medio centenar de conciertos y encuentros profesionales. Y hacia allí pone rumbo La Panderola, que no perderá detalle de la programación matinal para ofrecer lo mejor a sus telespectadores.
El Auditori de Castelló será el escenario de este evento, en el que tras la bienvenida a todos los participantes, a partir de las 10.30 horas tendrá lugar la presentación, con la participación del director general del Institut Valencià de Cultura, Álvaro López; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el director de la Fira Trovam, Armand Llàcer.
A continuación habrá sendas mesas redondas sobre Cultura y Resiliencia: claves para el futuro de las industrias creativas, e Internacionalización, primer asalto. Herramientas y estrategias en la escena valenciana, así como diversos talleres y masterclass, en una programación que continuará durante toda la tarde.
Prevención del Suicidio
La Panderola iniciará su viaje de este jueves a las 20.00 horas (redifusión a las 23.30) y contará también como pasajera con Dolors López, quien dará una charla sobre el suicidio el próximo 18 de noviembre a las 18.00 horas en la sala de formación de la Policía Local de Vila-real.
En el magacín, Dolors dará consejos para saber qué hacer ante una persona que pueda sentirse en una situación vulnerable.
Mago Yunke
En la programación de la televisión de Mediterráneo para este jueves también destaca una nueva entrega del podcast Listen 2 Inspire, que a partir de las 19.00 tendrá como protagonista al mago Yunke, una figura realmente inspiradora.
Tampoco faltará este jueves en Medi TV la cita con la actualidad diaria en Medi al día, con toda la información de la provincia, incluida la última hora del Villarreal CF y el CD Castellón en Mediesports, con Javi Mata y Pablo Casado.
- Grave incendio en la Ciudad del Transporte de Castelló: explosiones y una empresa calcinada
- Colas en Lidl para hacerse con el aparato de aire portátil low cost que sustituye a la plancha de ropa para siempre
- Cierran dos céntricas y conocidas terrazas de ocio de Castelló
- Nuevo accidente laboral fatal en Castellón: muere un joven trabajador en Vilafamés
- Ocho restaurantes de Castellón entre los 55 mejores de la Comunitat
- El Ayuntamiento de Castelló tiene una carta para ti: novedades sobre tasa de la basura y especial atención los inquilinos
- Detienen en Onda al hombre más buscado: lo reclamaban 12 juzgados
- Incendio en Castellón: 'El chaval había remontado la empresa y es una lástima que se le haya quemado