‘La Panderola’ se hace eco de los problemas de la pesca

Las mesas de los hogares de Castellón pueden quedarse estas navidades sin pescado fresco de la costa provincial debido a los recortes que viene aplicando la Unión Europea desde hace años. Una problemática que aborda este jueves La Panderola de Medi TV, en una nueva entrega que arrancará a las 20.00 horas (con redifusión a las 23.30).

Para ello el espacio entrevista en esta ocasión a Manuel Peña, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Castelló, y a Alberto Ballester, de la barca Escull Primer. Ambos reivindican que cuentan con pocos días para salir a pescar y que no obtienen soluciones. De hecho, la mayoría de embarcaciones de arrastre de la provincia agotará su cupo de días de pesca a principios de diciembre, por lo que en Navidad no habrá pescado autóctono si las cosas no cambian.

Juniors Castellón

La Panderola también hablará con Álvaro Mas, secretario de Juniors Castellón, asociación que celebrará su fiesta benéfica el próximo 29 de noviembre, de 17.00 a 23.00 horas, en el IES La Plana.

La programación de la televisión de Mediterráneo incluye además Medi al día, desde las 14.00 (redifusión a las 23.00), con toda la actualidad de la provincia y la última hora del Villarreal CF y el CD Castellón en Mediesports, de la mano de Javi Mata y Pablo Casado.