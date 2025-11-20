‘La Panderola’ visita la Feria de Universidades de Burriana

El Colegio Salesianos de Burriana ha consolidado su Feria de Universidades con una segunda edición que se ha celebrado este jueves y que será uno de los contenidos que ofrecerá esta tarde La Panderola en su especial con lo mejor de la semana.

A partir de las 20.00 horas (redifusión a las 23.30), el magacín entrevistará a la directora del centro escolar burrianense, Gloria Granell, y a la psicóloga del colegio, Gloria Archelós, quienes darán todos los detalles sobre una jornada fundamental para guiar el futuro académico y profesional de los jóvenes de toda la comarca.

Y es que más de una veintena de centros, incluyendo la UJI, la UPV, el CEU y diversas escuelas especializadas, se dieron cita en los patios del centro Salesianos, ofreciendo orientación de primer nivel a alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de los municipios de Burriana, Vila-real y Nules.

CD Castellón

En la programación de la televisión de Mediterráneo para este viernes también destaca Mediesports CD Castellón, desde las 18.30 (redifusión a las 23.00). Pablo Casado ofrecerá la previa del encuentro que disputan este sábado los albinegros en el feudo del Andorra. El choque arrancará a partir de las 16.15 y el equipo que dirige Pablo Hernández quiere sumar una nueva victoria a domicilio.

Los telespectadores de Medi TV tienen además una nueva cita con toda la actualidad provincial en Medi al día, a las 14.00, y una nueva oportunidad para ver el episodio del podcast Listen 2 inspire dedicado a Joan Garcia, el maestro arrocero del restaurante Casa Pilar de Artana, desde las 11.50. También podrán disfrutar con una nueva entrega de El banc de les confessions, desde las 19.00.