‘La Panderola’ visita la Feria de Universidades de Burriana
El Colegio Salesianos celebra la segunda edición de una jornada para guiar el futuro académico de los jóvenes de la Plana Baixa
El Colegio Salesianos de Burriana ha consolidado su Feria de Universidades con una segunda edición que se ha celebrado este jueves y que será uno de los contenidos que ofrecerá esta tarde La Panderola en su especial con lo mejor de la semana.
A partir de las 20.00 horas (redifusión a las 23.30), el magacín entrevistará a la directora del centro escolar burrianense, Gloria Granell, y a la psicóloga del colegio, Gloria Archelós, quienes darán todos los detalles sobre una jornada fundamental para guiar el futuro académico y profesional de los jóvenes de toda la comarca.
Y es que más de una veintena de centros, incluyendo la UJI, la UPV, el CEU y diversas escuelas especializadas, se dieron cita en los patios del centro Salesianos, ofreciendo orientación de primer nivel a alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de los municipios de Burriana, Vila-real y Nules.
CD Castellón
En la programación de la televisión de Mediterráneo para este viernes también destaca Mediesports CD Castellón, desde las 18.30 (redifusión a las 23.00). Pablo Casado ofrecerá la previa del encuentro que disputan este sábado los albinegros en el feudo del Andorra. El choque arrancará a partir de las 16.15 y el equipo que dirige Pablo Hernández quiere sumar una nueva victoria a domicilio.
Los telespectadores de Medi TV tienen además una nueva cita con toda la actualidad provincial en Medi al día, a las 14.00, y una nueva oportunidad para ver el episodio del podcast Listen 2 inspire dedicado a Joan Garcia, el maestro arrocero del restaurante Casa Pilar de Artana, desde las 11.50. También podrán disfrutar con una nueva entrega de El banc de les confessions, desde las 19.00.
