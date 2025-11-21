Medi TV emite en directo el choque entre Villarreal C y Ontinyent 1931

La Cantera Grogueta vuelve a asomarse a la pantalla de Medi TV. El Villarreal C se mide este sábado al Ontinyent 1931 en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, y lo hará ante las cámaras de la televisión de Mediterráneo.

El partido dará comienzo a partir de las 17.30 horas, pero el canal conectará cinco minutos antes para dar todos los detalles en la previa. Los dos conjuntos se miden en la duodécima jornada del grupo VI de Tercera Federación, en la que el segundo filial amarillo, dirigido por David Cifuentes, buscará seguir escalando en los puestos que dan derecho al play-off.

Los groguets llegan al encuentro en quinta posición con 21 puntos y una distancia de cinco puntos respecto al primer clasificado, mientras su rival, el Ontinyent 1931, iniciarán el encuentro en séptima posición con 16 puntos.

'Revista de sociedad'

Y una vez concluya la retransmisión deportiva, a las 19.30 llega una nueva entrega de Revista de sociedad, cuya portada estará dedicada a una celebración muy especial que compartieron Laura Fitera y su hija Gadea Fitera, un encuentro íntimo pensado para brillar en compañía de quienes realmente importan. Además, ambas asistieron a otro acontecimiento emotivo, el 90 cumpleaños del pintor Enrique Senís, figura de renombre internacional.

El programa también hablará con el experto capilar Marco Romagnoli (MR Grupo Clínico), quien explicará cómo los cambios de estación influyen en el cuero cabelludo y el ciclo capilar. El paso del verano al invierno modifica humedad, temperatura y radiación, afectando al folículo. La caída estacional existe, pero suele mezclarse con estrés, rutina y fluctuaciones hormonales.

En el campo de salud y bienestar, el nutricionista Pedro Samuel Sánchez va a proponer una guía sencilla para disfrutar de las próximas celebraciones sin renunciar al bienestar. Su receta: equilibrio, creatividad culinaria y descanso.

Vents de Festa

Ya en la tradicional sección de Vents de Festa, Revista de sociedad dará todos los detalles de la cena benéfica, destinada a AFAC Catarroja, asociación que apoya a personas con alzhéimer y a sus familias y en la que estuvieron presentes la Corte de Honor y la Fallera Mayor de València 2014. La actual, Carmen Prades Gil, asistió junto a toda su corte en una velada marcada por la germanor.