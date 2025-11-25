‘La Panderola’ entrevista al autor del cartel de la Magdalena 2026

El ciclo magdalenero ya se va acercando a su culminación, que tendrá lugar el próximo 2026. Ya revelada la identidad de las máximas representantes de las fiestas fundacionales de Castelló, hace poco más de una semana se dio a conocer otro de los elementos fundamentales de las celebraciones, el cartel anunciador. Y para conocerlo a fondo, La Panderola entrevista este miércoles a su creador, Juan Diego Ingelmo, ganador de un certamen al que se presentaron 62 carteles.

De 53 años, Ingelmo nació en Oviedo pero con cuatro años se trasladó a la capital de la Plana, por lo que se considera castellonero de adopción. Lo de ser elegido para ilustrar el cartel de Magdalena no es ninguna novedad para él, puesto que ya había estampado su firma en otros tres, los de las fiestas de los años 2009, 2011 y 2014.

Juan Diego Ingelmo muestra el cartel de la próxima Magdalena. / Mediterráneo

Esta vez lo ha hecho con el trabajo que lleva por lema Monumental, y que según explica «simula un recortable que acoge todos los elementos de las fiestas que son de todos y para todos».

En el aspecto técnico, señala que realizó su creación en el ordenador: «Primero elaboré un dibujo vectorial y luego utilicé el photoshop para darle los brillos, el efecto de que parezca un recortable y otros detalles finales».

El magacín de Medi TV arranca este miércoles a partir de las 20.00 horas (redifusión a las 23.30) y también contará con otro protagonista destacado, Sergio Blasco, deportista especializado en culturismo, que ha revalidado por segunda temporada consecutiva el título de campeón del mundo WABBA e inicia nueva temporada.

Superación

Su historia demuestra su capacidad de superación, pues un accidente le hizo replantearse su pasión deportiva. No sabía si podría volver a esforzarse por el culturismo pero se arriesgó y gracias a una disciplina increíble ha vuelto a lo más alto con logros tan destacados como campeón de España PCA, campeón de la Copa de España PCA o campeón de Alemania PCA.

En la programación de la televisión de Mediterráneo para este miércoles también destaca una nueva cita con toda la actualidad de la provincia de Castellón en Medi al día, que arranca a las 14.00 (redifusión a las 18.40 y 22.40) y también ofrecerá la última hora de los deportes en Mediesports, con Javi Mata y Pablo Casado. En esta ocasión prestarán especial atención al encuentro de Champions League que el Villarreal CF disputó este martes en el feudo del Borussia Dortmund alemán, y al buen momento por el que pasa el CD Castellón tras ganar a domicilio al Andorra por 1-3.

El canal repone además varios programas ya emitidos con anterioridad, como el espacio dedicado al ajedrez Jaque mate, siempre de la mano de Dani Vaquer, que este miércoles podrá volver a verse a las 19.00 y a las 23.00, o la edición de La Panderola correspondiente a este martes, que programan de nuevo a las 10.00 y 16.00 para que los telespectadores puedan elegir el horario que más les conviene. Y a las 13.00, redifusión del programa Coneix el port de Castelló dedicado a los cruceros de lujo que llegan al puerto.