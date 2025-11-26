Medi TV retransmite en directo la gala Castellón Capital del Deporte

La televisión de Mediterráneo se vuelca este jueves con la gala de los XXXII Premios Castellón Capital del Deporte, que se celebra en el Teatro Principal de la capital de la Plana desde las 18.30 horas y en la que se entregarán más de 50 galardones, tanto a jóvenes promesas como a deportistas consagrados. Entre las distinciones especiales, el periódico Mediterráneo será reconocido por su «apoyo constante a la difusión del deporte local».

Medi TV retransmitirá el acto en directo y entrevistará a los protagonistas, entre ellos la concejala de Deportes, Maica Hurtado.

No será esta la única retransmisión en directo de la jornada, ya que desde las 11.00 el canal emitirá el pleno ordinario del Ayuntamiento de Castelló.

'La Panderola'

La programación de este jueves también incluirá una nueva entrega de La Panderola, en la que entrevistarán a la alcaldesa de Almassora, María Tormo, quien dará todas las claves de la Feria Medieval que inauguran este viernes.

Otro protagonista será José Quereda, experto en meteorología, quien hablará de las temperaturas que tendrá la provincia en los próximos días, y de cómo han ido evolucionando con los años.

Además, Gema Pérez, de Corsetería Maruja, hablará del Black Friday y los regalos de Navidad.