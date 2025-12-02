‘La Panderola’ dedica un especial a la Gala del Tenis de Castellón 2025

La Panderola de Medi TV dedica su edición de este miércoles a la gala que clausuró este martes el Circuito de Aficionados y el Circuito Provincial de Tenis de Castellón 2025, que los telespectadores podrán ver completa desde las 20.00 horas (redifusión a las 23.30) en un especial de dos horas.

El programa de la televisión de Mediterráneo incluirá entrevistas con los protagonistas, como Àlex Corretja, quien fue homenajeado durante este evento por toda su carrera vinculada al tenis.

Yunke

En el acto, que reunió en el Paranimf de la UJI a la gran familia del tenis provincial, fueron premiados más de 150 jugadores de distintas categorías y también realizaron sorteos entre los niños asistentes. Y para que no faltase de nada, el público pudo disfrutar con la actuación del mago Yunke, campeón del mundo.

Diputación

La programación para este miércoles centrará su atención por la mañana en el pleno de la Diputación de Castellón, desde las 11.30.

Y a partir de las 14.00, llegará el turno para toda la actualidad de la provincia con Medi al día (redifusión a las 18.40 y 22.30), que incluirá además Mediesports con la última hora del Villarreal CF y el CD Castellón de la mano de Javi Mata y Pablo Casado.