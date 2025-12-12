La Gala del Centenario de 'Mediterráneo' centra la programación del día en MediTV

Como 100 años solo se cumplen una vez en la vida, la Gala del Centenario del periódico Mediterráneo será la protagonista de la programación de Medi TV para este viernes. Un extenso reportaje sobre esta cita que, este jueves, acogió el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, se emitirá a partir de las 17.30 h. y contará con una redifusión a las 22.00 h. La cita reunió a cerca de un millar de personas y el acto fue el punto culminante de las actividades del aniversario de este medio de comunicación referente.

Destacada presencia

La gala, de la que la emisión guiada por Loles García y que cuenta con Sandra Segarra y Claudia Arrufat ofrece este viernes amplia información, ha contado con la presencia de destacadas personalidades del ámbito institucional, empresarial y social, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, Javier Moll y Arantza Sarasola, respectivamente.

También han asistido la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, además de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Además, la programación se completará con una nueva edición de Medi al Día y Mediesports, con Javi Mata y Pablo Casado.