La programación del día
Ximo Puig inaugura el nuevo programa ‘La Crónica’ en Medi TV
La televisión de 'Mediterráneo' también ofrece este sábado un especial sobre la Navidad en Castelló
Este sábado a las 22.00 horas, Medi TV estrena La Crónica, un espacio presentado por Gerardo Muñoz Lorente y que se emite también en las otras televisiones de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Información TV y Levante TV.
El primer invitado al programa será Ximo Puig. El expresident de la Generalitat valenciana y actual embajador de España ante la OCDE en París, charlará sobre diferentes temas de actualidad políticos, sociales y culturales.
Trayectoria
Gerardo Muñoz es un analista político y cuenta con un amplio bagaje después de colaborar con los diarios Información, Levante-EMV y Mediterráneo. En julio de 2025 ganó el Premio Internacional de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián Villa de Crevillent con el ensayo Pistoleros y terrorismo en la España de Alfonso XIII y tiene publicados 34 libros, así como más de 800 artículos, reportajes y suplementos periodísticos.
Más programas
En la programación de la televisión de Mediterráneo para este sábado también destaca el estreno de un reportaje sobre la Navidad en Castelló, que podrá verse por primera vez a las 17.30, y en redifusión a las 20.00. Además, a las 19.00 llega una nueva entrega de Revista de Sociedad, y a las 11.00 y a las 16.00 reponen el especial con lo mejor de la semana en La Panderola.
