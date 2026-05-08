Lucía Feijoo Viera

Protección civil garantiza "absoluta seguridad" ante la llegada del crucero con contagiados de hantavirus

Virginia Barcones, directora de Protección Civil, ha tranquilizado a la población canaria sobre el protocolo de llegada del barco que transporta pasajeros contagiados de hantavirus, asegurando que "no va a haber ningún contacto con el personal civil". En sus declaraciones, ha enfatizado que todo el proceso estará "aislado y acotado", con acceso exclusivo para intervinientes autorizados. Barcones ha mostrado empatía con el "desasosiego" de los canarios tras la experiencia de la pandemia de COVID, en un contexto de información contradictoria y opiniones diversas. "Uno ya no sabe lo que es cierto, lo que no es cierto. Yo les digo que con toda seguridad no hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil", ha afirmado categóricamente. Respecto al desembarco, ha detallado que los equipos autorizados dispondrán de "los más altos estándares de protección", yendo "a máximos" para garantizar la absoluta seguridad de todos. Este protocolo busca minimizar riesgos en las Islas Canarias, donde la alerta por el virus ha generado preocupación entre los residentes.