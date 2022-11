Demasiado tiempo deambulando por casa solos, pensando, deja secuelas. Y aunque han pasado dos años del horrible 2020, hay emociones tan intensas que no desaparecen: el 5,9% piensa en autolesionarse y el 8,8% tiene deseos de morir. Heridas que no acaban de cicatrizar para el 13%, que se sigue sintiendo triste o que expresa ira y rabia, y para el 7%, incapaz de escapar del miedo. Varios expertos han analizado la macroencuesta de Sanidad y Educación de la Generalitat de Cataluña sobre bienestar emocional, en la que se ha preguntado a 267.000 chavales de entre 10 y 18 años. Les preocupa, ante todo, que muchos no tienen una mano que los ayude ante un problema tan grave: el 14% cree que su entorno muestra poco interés y un 8% no puede contar un problema grave a nadie. Niños, adolescentes y jóvenes bloqueados en una pandemia que no pueden superar solos.