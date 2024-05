El polémico abandono de las Clarisas de Belorado en Burgos y Orduña (Vizcaya) de la Iglesia Católica va camino de convertirse en el culebrón del verano. Las 16 monjas clarisas de Belorado anunciaron que abandonaban al Papa, acusando a Roma de frenar la venta de un convento que tienen en propiedad. El cisma de las monjas clarisas de Belorado continúa sumando actores y nuevos capítulos. El último ha sido este video difundido a través de la red social Instagram.

Así comenzaban su mensaje: "Paz y bien hermanos, estamos en la hospedería de San Damián, en el convento de Santa Clara de Belorado, nuestra casa. Tenemos intención de comunicaros por las preocupaciones que nos llegan, que estamos bien, que nuestra realidad no es que estemos secuestradas lejos de nuestras familias". Además, aseguraban que no abandonan a la Iglesia Católica: "Iremos compartiendo con vosotros nuestra experiencia, nuestro deseo de ser fieles a la verdad de Cristo, a la fidelidad a la fe, a la doctrina católica, no nos vamos de la Iglesia".