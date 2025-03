El centro de Málaga vivió ayer momentos de tensión debido a una intervención policial con un artista callejero, que estaba realizando un espectáculo acrobático con una rueda denominada "cyr" en la plaza de la Constitución.

Los asistentes captaron con sus móviles los momentos previos a la actuación de la Policía Local de Málaga, en los que se aprecia a un joven ejecutando una coreografía con música frente a un nutrido grupo de personas, que habían abierto un gran círculo para asistir al show.

Esas imágenes, que ya han saltado a las redes sociales, también recogen el tumulto que se produjo a posteriori con la aparición de los agentes, que denunciaron al artista por carecer de autorización "para realizar una actividad con música y altavoz", según confirman a este periódico fuentes del Ayuntamiento de Málaga.

La intervención causó una gran indignación entre el público y los viandantes, que empezaron a gritar a los agentes que dejaran marcharse al joven. En los vídeos que han trascendido, se aprecia cómo los propios turistas extranjeros se dirigen a los agentes y claman "let him go!", esto es, "¡dejad que se marche!".

También se escucha como otros ciudadanos recriminan a los agentes que vayan "a por los rateros", que es "lo que tienen que hacer".